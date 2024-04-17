Проект о помощи Украине предписывает Байдену предоставить ВСУ ракеты ATACMS
- AP
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«Президент должен передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя», — говорится в документе.
Авторы законопроекта предлагают передать ракеты Украине сразу после принятия законопроекта — «настолько быстро, насколько это возможно».
Ранее СМИ писали, что Министерство обороны США выразило готовность поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности.