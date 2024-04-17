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Проект о помощи Украине предписывает Байдену предоставить ВСУ ракеты ATACMS

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Законопроект о помощи Украине, подготовленный палатой представителей Соединённых Штатов, предписывает американскому лидеру Джо Байдену в кратчайшие сроки предоставить украинским вооружённым силам оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Проект о помощи Украине предписывает Байдену предоставить ВСУ ракеты ATACMS
  • AP
  • © Pablo Martinez Monsivais

«Президент должен передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя», — говорится в документе. 

Авторы законопроекта предлагают передать ракеты Украине сразу после принятия законопроекта — «настолько быстро, насколько это возможно».

Ранее СМИ писали, что Министерство обороны США выразило готовность поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности.

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