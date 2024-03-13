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WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности

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Министерство обороны США выразило готовность поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.
WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности
  • Gettyimages.ru

По данным газеты, Киев неоднократно просил США передать Украине ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км для нанесения ударов по Крыму. Однако в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли.

Теперь же, как отметили собеседники издания, Пентагон готов пойти на этот шаг, поскольку для собственных нужд у Соединённых Штатов останутся новые высокоточные ракеты.

Ранее Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить дополнительную помощь Украине на сумму до $126 млн.

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