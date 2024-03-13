WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности
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По данным газеты, Киев неоднократно просил США передать Украине ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км для нанесения ударов по Крыму. Однако в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли.
Теперь же, как отметили собеседники издания, Пентагон готов пойти на этот шаг, поскольку для собственных нужд у Соединённых Штатов останутся новые высокоточные ракеты.
Ранее Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить дополнительную помощь Украине на сумму до $126 млн.