WSJ: Пентагон готов передать Украине ракеты ATACMS большей дальности

Министерство обороны США выразило готовность поставить Украине тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, Киев неоднократно просил США передать Украине ракеты ATACMS дальностью порядка 290 км для нанесения ударов по Крыму. Однако в администрации президента США Джо Байдена эту просьбу отклоняли.

Теперь же, как отметили собеседники издания, Пентагон готов пойти на этот шаг, поскольку для собственных нужд у Соединённых Штатов останутся новые высокоточные ракеты.

Ранее Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить дополнительную помощь Украине на сумму до $126 млн.