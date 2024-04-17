Глава ЕК: с начала СВО военные бюджеты стран Евросоюза выросли на 20%

Военные бюджеты стран ЕС с начала СВО в 2022 году выросли на 20%, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Наши национальные военные бюджеты выросли на 20% по сравнению с 2022 годом, и эти средства начинают компенсировать недофинансирование (военной сферы. — RT) в последние годы», — цитирует её ТАСС.

По данным газеты El País, Евросоюз накопил долг перед государствами-членами на сумму €7,16 млрд за передачу оружия Киеву.

Глава Европейского совета Шарль Мишель призвал перевести экономику ЕС на военные рельсы.