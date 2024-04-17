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Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Дубая стабилизируется

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Ситуация с рейсами «Аэрофлота» в Дубай и из него стабилизируется.
Ситуация с рейсами «Аэрофлота» из Дубая стабилизируется
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию.

Отмечается, что вылетели уже два рейса (один — за 16 апреля) и заканчивается посадка на ещё один рейс.

«В настоящее время ситуация с отправкой рейсов «Аэрофлота» по направлениям в/из Дубая стабилизируется», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что отправлен второй рейс в Москву.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил RT, что из-за непогоды в Дубае около 5 тыс. россиян ожидают возобновления авиасообщения России с ОАЭ.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил в беседе с RT, что циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. По его словам, уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться.

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