Около пяти тысяч россиян застряли в Дубае из-за наводнения

Из-за непогоды в Дубае около 5 тыс. россиян ожидают возобновления авиасообщения России с ОАЭ, заявил RT вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

По его словам, аэропорт закрыли до полуночи 18 апреля.

«Наблюдаются проблемы с предоставлением горячего питания и размещения по причине плохой погоды, конечно же, перевозчик не в состоянии оперативно размещать, но над этим работают все службы», — пояснил Мурадян.

Одна из находящихся в Дубае россиянок, Светлана, рассказала, что из-за наводнения экипаж самолёта не смог добраться до аэропорта: рейс был назначен на 16 апреля, но стюардессы и пилоты прибыли только сегодня.

Ранее в Омане в результате наводнений число погибших возросло до 18.

Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог.