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Синоптик Варакин: во второй половине дня дожди в Дубае должны закончиться

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Анастасия Румянцева
Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. По его словам, уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться.
Синоптик Варакин: во второй половине дня дожди в Дубае должны закончиться
  • AP
  • © Jon Gambrell)

«Тот циклон, который был в Дубае, будет уходить на север — северо-восток. Уже сегодня во второй половине дня дожди должны закончиться. Сегодня ещё дожди возможны в Рас-эль-Хайме, в Эль-Хасабе (в Омане)», — объяснил эксперт.

Варакин пояснил, что циклон через Оман будет идти в провинцию Ирана Хормазган, а по северной части Оманского залива будут осадки в течение дня.

По его прогнозу, ни в Катаре, ни в Бахрейне, ни в Абу-Даби уже осадков не будет до понедельника-вторника.

«То есть в понедельник-вторник ещё возможны (осадки. — RT), но опять-таки это слабые дожди, которые никак не повлияют на авиацию, то есть аэропорты будут работать. Температура +30 °С. Чуть жарче (+28...+32 °С) в Манаме (Бахрейн), в Дохе (Катар), в Дубае будет +27...+30 °С. Потому что облачности будет уже меньше, поэтому прогрев будет больше. Ещё выше температуры будут западнее, в Саудовской Аравии. Плюс ещё дожди будут в Йемене, вот там циклоны будут», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что около 5 тыс. россиян застряли в Дубае из-за наводнения. 

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