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МИД Азербайджана: угрозы и давление со стороны Франции не принесут результатов

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Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя отзыв посла Франции из республики, заявил, что разговор с Баку языком угроз не принесёт результатов.
МИД Азербайджана: угрозы и давление со стороны Франции не принесут результатов
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Париж поставил под серьёзное сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе суверенитета и территориальной целостности, в основном предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив ситуацию.

Как отметил Гаджизаде, Азербайджан неоднократно заявлял, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесёт никаких результатов.

Ранее Франция отозвала для консультаций своего посла в Азербайджане из-за действий Баку.

В марте глава азербайджанской Службы госбезопасности Али Нагиев заявил, что Франция создаёт шпионскую сеть в Азербайджане.

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