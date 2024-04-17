МИД Азербайджана: угрозы и давление со стороны Франции не принесут результатов
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Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, Париж поставил под серьёзное сомнение усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном на основе суверенитета и территориальной целостности, в основном предпринятыми за последние три с половиной года шагами, обострив ситуацию.
Как отметил Гаджизаде, Азербайджан неоднократно заявлял, что разговор с Баку языком угроз и давления не принесёт никаких результатов.
Ранее Франция отозвала для консультаций своего посла в Азербайджане из-за действий Баку.
В марте глава азербайджанской Службы госбезопасности Али Нагиев заявил, что Франция создаёт шпионскую сеть в Азербайджане.