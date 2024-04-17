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Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину

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Россия не получала по дипломатическим каналам приглашение на церемонию по случаю годовщины высадки союзников в Нормандии, заявила в эфире Радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова: Россия не получала по дипканалам приглашение в Нормандию на годовщину
  • РИА Новости

«Мы вчера поздно вечером были на связи с нашим послом Алексеем Мешковым насчёт информации, которая пошла по СМИ Франции. Пока у нас никаких подтверждений этого по дипканалам не было», — цитирует её ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что Кремль не получал официального приглашения от Франции на памятные мероприятия.

Об участии России в праздновании 16 апреля высказался французский политик Флориан Филиппо. Он назвал это плохой новостью для Владимира Зеленского.

При этом ранее организаторы празднования, которое состоится 6 июня, сообщили, что Россия получила официальное приглашение на мероприятие.

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