Филиппо: возможное приглашение России в Нормандию — плохая новость для Зеленского
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«Давайте уважать историю и погибших! Это не понравится Зеленскому и НАТО, которые будут пытаться оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Вполне возможно!» — написал он в Х.
Ранее радиостанция Europe 1 написала о том, что Франция может отправить соответствующее приглашение по дипломатическим каналам.
Памятные мероприятия назначены на 6 июня 2024 года.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Франции приглашение на мероприятия, связанные с 80-летием высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.