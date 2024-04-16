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Филиппо: возможное приглашение России в Нормандию — плохая новость для Зеленского

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Французский политик Флориан Филиппо назвал плохой новостью для Владимира Зеленского возможность приглашения России на празднование высадки в Нормандию.
Филиппо: возможное приглашение России в Нормандию — плохая новость для Зеленского
  • globallookpress.com
  • © Ukrainian Presidential

«Давайте уважать историю и погибших! Это не понравится Зеленскому и НАТО, которые будут пытаться оказать давление на Макрона. Поддастся ли он? Вполне возможно!» — написал он в Х.

Ранее радиостанция Europe 1 написала о том, что Франция может отправить соответствующее приглашение по дипломатическим каналам.

Памятные мероприятия назначены на 6 июня 2024 года.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал от Франции приглашение на мероприятия, связанные с 80-летием высадки союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

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