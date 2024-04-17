Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций
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Об этом пишет РИА Новости.
«Мы видим, как это решать», — сказал он.
Мааит добавил, что иногда ограничения Запада оказывают влияние на работу России и Египта.
При этом Центробанк страны всё ещё обсуждает возможность начать принимать в Египте карту МИР, сказал он.
16 апреля египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке.