Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

Египет знает, как справляться с влиянием санкций Запада в отношениях с Россией, сообщил глава Минфина страны Мухаммед Мааит.

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видим, как это решать», — сказал он.

Мааит добавил, что иногда ограничения Запада оказывают влияние на работу России и Египта.

При этом Центробанк страны всё ещё обсуждает возможность начать принимать в Египте карту МИР, сказал он.

16 апреля египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке.