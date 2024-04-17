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Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций

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Египет знает, как справляться с влиянием санкций Запада в отношениях с Россией, сообщил глава Минфина страны Мухаммед Мааит.
Минфин Египта: власти знают, как справляться с влиянием антироссийских санкций
  • Legion-Media

Об этом пишет РИА Новости.

«Мы видим, как это решать», — сказал он.

Мааит добавил, что иногда ограничения Запада оказывают влияние на работу России и Египта.

При этом Центробанк страны всё ещё обсуждает возможность начать принимать в Египте карту МИР, сказал он.

16 апреля египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке.

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