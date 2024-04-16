Нарышкин и ас-Сиси обсудили пути достижения стабильности на Ближнем Востоке

Египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси принял главу Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на канцелярию египетского лидера.

Как сказано в материале, ас-Сиси принял Нарышкина и сопровождающую его делегацию.

Уточняется, что стороны обсуждали события в регионе, в первую очередь пути достижения стабильности на Ближнем Востоке на фоне кризиса в секторе Газа и региональной напряжённости.

Они также затронули ряд тем, связанных с Африкой, борьбу с терроризмом и события на международной арене, включая Украину и Афганистан.

В конце марта делегация СВР России во главе с Нарышкиным посетила Пхеньян, где провела переговоры об укреплении сотрудничества в ответ на «интриги враждебных сил».