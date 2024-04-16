Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«У нас нет криминалистических возможностей, чтобы сообщать об этих ударах», — цитирует его РИА Новости.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что назвать виновных в атаках на ЗАЭС невозможно.
Также официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм украинской армии против Запорожской АЭС.