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Глава МАГАТЭ Гросси: назвать виновных в атаках на ЗАЭС невозможно

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Для того, чтобы обозначить виновных в недавних атаках на Запорожскую АЭС, необходимо иметь неопровержимые доказательства, в данном случае это невозможно, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

По его словам, у сотрудников МАГАТЭ должны быть «неопровержимые свидетельства» того, что остатки боеприпасов или какого-либо вооружения происходят из определённого места.

«В данном случае это просто невозможно», — цитирует Гросси РИА Новости.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм украинской армии против Запорожской АЭС.

Позже стало известно, что в МАГАТЭ намерены предложить России и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС.

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