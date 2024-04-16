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Рогов: Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по ЗАЭС

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Владимир Зеленский наплевал на принципы безопасности МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

Такое мнение, как информирует РИА Новости, выразил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Придумай Гросси хоть десять принципов или правил безопасности на Запорожской АЭС, Зеленский на них одинаково наплюёт, как это делает на протяжении последних двух лет», — сказал Рогов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на ядерный терроризм украинской армии против Запорожской АЭС.

Позже стало известно, что МАГАТЭ намерено предложить России и Украине провести оценку технического состояния ЗАЭС.

Кроме того, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что планирует посетить Россию и Украину в ближайшее время.

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