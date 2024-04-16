В Кремле назвали сбалансированной позицию Китая по ситуации на Украине

В Кремле приветствуют сбалансированную позицию Китая по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен... Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность... Мы приветствуем сбалансированную позицию Пекина», — сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем заявил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.

Китай также выступил за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина.