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В Кремле назвали сбалансированной позицию Китая по ситуации на Украине

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В Кремле приветствуют сбалансированную позицию Китая по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле назвали сбалансированной позицию Китая по ситуации на Украине
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен... Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность... Мы приветствуем сбалансированную позицию Пекина», — сказал он.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем заявил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.

Китай также выступил за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина.

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