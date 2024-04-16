В Кремле назвали сбалансированной позицию Китая по ситуации на Украине
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«Подход Пекина хорошо известен, он весьма сбалансирован и конструктивен... Пекин сохраняет достаточно высокую дипломатическую активность... Мы приветствуем сбалансированную позицию Пекина», — сказал он.
Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин принял в Пекине канцлера ФРГ Олафа Шольца, который находится в Китае с официальным трёхдневным визитом.
Си Цзиньпин на встрече с Шольцем заявил, что для мира на Украине нужно стремиться к стабильности, а не преследовать собственные интересы.
Китай также выступил за мирную конференцию, которую признают Россия и Украина.