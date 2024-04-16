«Ъ»: санкции США в отношении алюминия затронут примерно треть экспорта РУСАЛа
Это, как пишет «Коммерсантъ», составляет 1,5 млн т.
В компании отметили, что запрет может повлиять на экспорт полуфабрикатов и продукции с добавленной стоимостью.
«Компания опасается, что кумулятивный эффект санкций приведёт к сокращению производства до уровней, близких к минимальным значениям 2008 года», — говорится в публикации.
Ранее США запретили импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения.
Позже цены на никель и алюминий выросли на фоне новых антироссийских санкций.