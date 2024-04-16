Председатель Смирнов назвал идею Макрона о перемирии на время Олимпийский игр уловкой
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Смирнова, требование Макрона является не проявлением миролюбивой политики, а стремлением дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, «чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население».
«Его предложение — уловка», — сказал Смирнов.
Также депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на слова Макрона о перемирии в период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Ранее Макрон рассказала о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.