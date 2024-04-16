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Председатель Смирнов назвал идею Макрона о перемирии на время Олимпийский игр уловкой

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Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал уловкой идею президента Франции Эммануэля Макрона объявить перемирие на время проведения летних Олимпийский игр.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Смирнова, требование Макрона является не проявлением миролюбивой политики, а стремлением дать время киевскому режиму и ВСУ для передышки, «чтобы вновь продолжать уничтожать мирное население».

«Его предложение — уловка», — сказал Смирнов.

Также депутат Госдумы России Николай Валуев отреагировал на слова Макрона о перемирии в период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Ранее Макрон рассказала о планах добиться прекращения огня на время Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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