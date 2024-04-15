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Валуев — о словах Макрона про перемирие: лягушатник не похож на миротворца

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в период проведения Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Валуев — о словах Макрона про перемирие: лягушатник не похож на миротворца
  • AP

«Никто не воспримет слова Макрона всерьёз. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», — цитирует Валуева Sport24.

Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь в этом вопросе председателя КНР.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.

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