Валуев — о словах Макрона про перемирие: лягушатник не похож на миротворца
- AP
«Никто не воспримет слова Макрона всерьёз. Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», — цитирует Валуева Sport24.
Макрон заявил, что Франция будет работать над олимпийским перемирием. Он также отметил, что попросит помочь в этом вопросе председателя КНР.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
Ранее Макрон назвал справедливым решение МОК о допуске россиян на ОИ в нейтральном статусе.