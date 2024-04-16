В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ
Об этом заявили в Госдепе США, передаёт ТАСС.
По данным агентства, в США выразили готовность вернуться к исполнению ДСНВ, «если Россия вернётся к своим обязательствам».
«Соединённые Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — заявили в Госдепе.
Также генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и Россию вернуться к выполнению ДСНВ.
При этом в МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно.