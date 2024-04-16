В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ

Администрация США готова отказаться от введённых ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявили в Госдепе США, передаёт ТАСС.

По данным агентства, в США выразили готовность вернуться к исполнению ДСНВ, «если Россия вернётся к своим обязательствам».

«Соединённые Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — заявили в Госдепе.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и Россию вернуться к выполнению ДСНВ.

При этом в МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно.