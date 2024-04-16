RT в Telegram
Подпишись

В Госдепе заявили о готовности США вернуться к исполнению ДСНВ

Короткая ссылка
Администрация США готова отказаться от введённых ранее контрмер по российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Об этом заявили в Госдепе США, передаёт ТАСС.

По данным агентства, в США выразили готовность вернуться к исполнению ДСНВ, «если Россия вернётся к своим обязательствам».

«Соединённые Штаты не принимали контрмер в отношении основных ограничений нового ДСНВ и продолжают полностью соблюдать эти ограничения», — заявили в Госдепе.

Также генсек ООН Антониу Гутерреш призвал США и Россию вернуться к выполнению ДСНВ.

При этом в МИД России заявили, что рассуждать о ДСНВ сейчас бессмысленно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить