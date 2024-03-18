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Генсек ООН призвал США и Россию вернуться к выполнению ДСНВ

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Российская Федерация и США должны вернуться к выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.
Генсек ООН призвал США и Россию вернуться к выполнению ДСНВ
  • РИА Новости

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

«Они должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью выполнять новый ДСНВ и согласовать документ, который придёт на смену предыдущему», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ в пределах срока его действия, если Вашингтон не сделает эту задачу бессмысленной.

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