Генсек ООН призвал США и Россию вернуться к выполнению ДСНВ
- РИА Новости
Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
«Они должны найти способ вернуться за стол переговоров, чтобы полностью выполнять новый ДСНВ и согласовать документ, который придёт на смену предыдущему», — цитирует его ТАСС.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ в пределах срока его действия, если Вашингтон не сделает эту задачу бессмысленной.