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МИД: Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, если США не обессмыслят эту задачу

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Российская сторона будет придерживаться количественных ограничений по Договору о СНВ в пределах срока его действия, если Вашингтон не сделает эту задачу бессмысленной. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
МИД: Россия будет придерживаться лимитов по ДСНВ, если США не обессмыслят эту задачу
  • РИА Новости

Он подчеркнул, что Москва на данный момент не считает нужным заглядывать «за горизонт 2026 года».

«Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных Договором, в пределах срока его действия», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что Россия будет придерживаться договорённостей, если «дестабилизирующие шаги Вашингтона» не обессмыслят эту задачу.

Также Рябков заявил, что постановка на дежурство российских ракетных комплексов «Сармат» не меняет стратегического уравнения с США.

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