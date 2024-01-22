МИД России: приём «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что постановка на дежурство российских ракетных комплексов «Сармат» не меняет стратегического уравнения с США.

По его словам, российская сторона продолжает придерживаться закреплённых в ДСНВ количественных уровней.

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение», — приводит РИА Новости заявление Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что состав стратегических ядерных сил России адаптируется за счёт включения новых систем и постепенного вывода старых комплексов.

В ноябре Минобороны России сообщило, что гиперзвуковой комплекс «Авангард» поставили на опытно-боевое дежурство.