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МИД России: приём «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что постановка на дежурство российских ракетных комплексов «Сармат» не меняет стратегического уравнения с США.
МИД России: приём «Сармата» на дежурство не меняет стратегического уравнения с США
  • globallookpress.com
  • © Russian Defence Ministry

По его словам, российская сторона продолжает придерживаться закреплённых в ДСНВ количественных уровней.

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение», — приводит РИА Новости заявление Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что состав стратегических ядерных сил России адаптируется за счёт включения новых систем и постепенного вывода старых комплексов.

В ноябре Минобороны России сообщило, что гиперзвуковой комплекс «Авангард» поставили на опытно-боевое дежурство.

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