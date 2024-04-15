DM: Кэмерон раздражает американских конгрессменов просьбами о помощи Украине
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Об этом пишет журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail.
«Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы», — говорится в публикации.
Отмечается, что американские политики больше озабочены проблемой мигрантов в США, чем украинским кризисом.
Ранее предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом.
Также бывший глава США Дональд Трамп обвинил президента Джо Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами.