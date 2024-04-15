DM: Кэмерон раздражает американских конгрессменов просьбами о помощи Украине

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине.

Об этом пишет журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

«Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские политики больше озабочены проблемой мигрантов в США, чем украинским кризисом.

Ранее предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом.

Также бывший глава США Дональд Трамп обвинил президента Джо Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами.