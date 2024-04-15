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DM: Кэмерон раздражает американских конгрессменов просьбами о помощи Украине

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Глава британского МИД Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у конгрессменов США просьбами о помощи Украине.
DM: Кэмерон раздражает американских конгрессменов просьбами о помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет журналист Питер Хитченс в статье для Daily Mail.

«Он раздражает их тем, что явно не понимает главной национальной проблемы», — говорится в публикации.

Отмечается, что американские политики больше озабочены проблемой мигрантов в США, чем украинским кризисом.

Ранее предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом.

Также бывший глава США Дональд Трамп обвинил президента Джо Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами.

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