Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом
- AP
- © Leon Neal/Pool Photo
Рамасвами призвал закрыть южную границу и начать массовые депортации.
«Иначе мы проложим путь к ещё одной трагедии масштаба 11 сентября: даже если только 0,1% нелегалов, пересёкших нашу границу, имеют враждебные намерения, это десятки тысяч потенциальных злоумышленников», — написал политик.
Маск прокомментировал его сообщение.
«Это лишь вопрос времени», — сказал он.
По мнению Илона Маска, президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов.