Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом

Проблемы США с незаконными мигрантами на южных границах страны могут стать одной из причин нового теракта, сравнимого по масштабам с атакой в сентябре 2001 года, заявил американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами, вышедший из президентской гонки. Его слова поддержал предприниматель Илон Маск, отметив, что теперь это уже «вопрос времени».

Рамасвами призвал закрыть южную границу и начать массовые депортации.

«Иначе мы проложим путь к ещё одной трагедии масштаба 11 сентября: даже если только 0,1% нелегалов, пересёкших нашу границу, имеют враждебные намерения, это десятки тысяч потенциальных злоумышленников», — написал политик.

Маск прокомментировал его сообщение.

«Это лишь вопрос времени», — сказал он.

По мнению Илона Маска, президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов.