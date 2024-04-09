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Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом

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Проблемы США с незаконными мигрантами на южных границах страны могут стать одной из причин нового теракта, сравнимого по масштабам с атакой в сентябре 2001 года, заявил американский политик и бизнесмен Вивек Рамасвами, вышедший из президентской гонки. Его слова поддержал предприниматель Илон Маск, отметив, что теперь это уже «вопрос времени».
Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом
  • AP
  • © Leon Neal/Pool Photo

Рамасвами призвал закрыть южную границу и начать массовые депортации.

«Иначе мы проложим путь к ещё одной трагедии масштаба 11 сентября: даже если только 0,1% нелегалов, пересёкших нашу границу, имеют враждебные намерения, это десятки тысяч потенциальных злоумышленников», — написал политик.

Маск прокомментировал его сообщение.

«Это лишь вопрос времени», — сказал он.

По мнению Илона Маска, президент США Джо Байден и его администрация ничего не делают для борьбы с преступностью мигрантов.

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