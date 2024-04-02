Трамп обвинил Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами

Бывший глава США Дональд Трамп обвинил президента Джо Байдена в «кровавой бане», связанной с нелегалами.

Соответствующее заявление он сделал на митинге в штате Мичиган.

«Я объявляю о кровавой бане на границе. Вот что происходит — кровавая баня… Она разрушает нашу страну», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что из-за попустительства Байдена каждый американский штат и город стали приграничными, поскольку ситуация с нелегалами затронула всю страну.

«Байден принёс резню, убийства и хаос со всего мира и сбросил это прямо на наш задний двор», — заявил Трамп.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что Байден не борется с преступностью мигрантов.