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WSJ: США пытаются сорвать реализацию российского проекта «Арктик СПГ — 2»

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Помощник американского госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайетт признал, что Соединённые Штаты используют санкции, чтобы сорвать реализацию российского проекта «Арктик СПГ — 2».
WSJ: США пытаются сорвать реализацию российского проекта «Арктик СПГ — 2»
  • РИА Новости

Его слова приводит газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон остановил поставки специализированных танкеров в Россию. Кроме того, американские власти предпринимают попытки усложнить строительство альтернативных судов в стране.

«Мы хотим гарантировать, что «Арктик СПГ — 2» будет мёртвым», — сказал Пайетт.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что администрация Соединённых Штатов давно вынашивает планы покончить с российским экспортом энергетических ресурсов, в том числе природного газа.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США постоянно используют нефть в качестве оружия.

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