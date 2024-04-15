RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Британии выразил надежду, что Израиль не станет бить по Ирану

Короткая ссылка
Великобритания надеется, что Израиль не станет отвечать ударом на атаку Ирана, заявил в эфире телеканала Sky News глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
Глава МИД Британии выразил надежду, что Израиль не станет бить по Ирану
  • РИА Новости

«Мы надеемся, что ответного удара не последует, — вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС. Они всё ещё удерживают заложников», — цитирует его РИА Новости.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.

Также дипломат заявил, что Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить