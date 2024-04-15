Глава МИД Британии выразил надежду, что Израиль не станет бить по Ирану

Великобритания надеется, что Израиль не станет отвечать ударом на атаку Ирана, заявил в эфире телеканала Sky News глава британского МИД Дэвид Кэмерон.

«Мы надеемся, что ответного удара не последует, — вместо этого внимание мира должно переключиться на ХАМАС. Они всё ещё удерживают заложников», — цитирует его РИА Новости.

Российский постпред при ООН Василий Небензя ранее назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.

Также дипломат заявил, что Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.