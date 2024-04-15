Небензя заявил, что Гутерреш не пришёл на заседание Совбеза ООН по удару в Сирии
- РИА Новости
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«Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы (Генсек ООН. — RT) не вызвались брифинговать Совет 2 апреля, когда по российской инициативе был созван срочный брифинг для обсуждения упомянутого израильского удара по консульству Ирана в Дамаске», — цитирует его РИА Новости.
Небензя назвал парадом лицемерия и двойных стандартов созванное срочное заседание Совета Безопасности ООН по ответному удару Ирана по Израилю.
Также дипломат заявил, что Россия призывает вовлечённые в инцидент с атакой Ирана стороны к сдержанности.