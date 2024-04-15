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Посол Трейси: Россия запросила данные о теракте в «Крокусе», США передали их

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Россия напрямую запросила у США информацию, необходимую для расследования теракта в «Крокус Сити Холле», США её передали.

Об этом заявила американский посол в России Линн Трейси.

«С момента этого теракта Соединённые Штаты продолжали делиться с российскими спецслужбами имеющейся у нас информацией для содействия расследованию и по их прямому запросу», — передаёт её слова американская дипмиссия.

Дипломат подчеркнула, что США будут делать это «и впредь».

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Россия рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков «Крокуса».

Также директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро опасается возможной террористической атаки в США, которая будет походить по стилю на нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

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