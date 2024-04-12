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Небензя: Россия рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков «Крокуса»

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Россия рассчитывает на сотрудничество Запада в поимке заказчиков теракта в «Крокусе», заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
Небензя: Россия рассчитывает на помощь Запада в поимке заказчиков «Крокуса»
  • AFP

«Рассчитываем, что западные коллеги будут сотрудничать с нами в вопросах поимки заказчиков терактов в «Крокус Сити Холле» и привлечения их к ответственности, равно как и вопросах наказания виновных в терактах против «Северных потоков», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат также отметил, что Россия ждёт от США объяснений о деньгах, которые шли через компанию Burisma для осуществления терактов в стране.

Ранее Следственный комитет установил, что деньги, поступавшие через Burisma Holdings, которая работает на Украине, на протяжении последних лет использовались для финансирования терактов в России и за её пределами.

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