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Глава ФБР заявил о риске в США теракта, похожего на атаку на «Крокус»

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Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро опасается возможной террористической атаки в США, которая будет походить по стилю на нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.
Глава ФБР заявил о риске в США теракта, похожего на атаку на «Крокус»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Рэя.

По данным телеканала, о своих опасениях глава ФБР намерен сообщить американскому конгрессу 11 апреля.

Он отметил, что отдельные лица или группы лиц могут почерпнуть вдохновение из произошедших терактов, включая тот, что произошёл в Подмосковье.

«Но сейчас всё большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», — цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.

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