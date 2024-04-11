Глава ФБР заявил о риске в США теракта, похожего на атаку на «Крокус»

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что бюро опасается возможной террористической атаки в США, которая будет походить по стилю на нападение на «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на Рэя.

По данным телеканала, о своих опасениях глава ФБР намерен сообщить американскому конгрессу 11 апреля.

Он отметил, что отдельные лица или группы лиц могут почерпнуть вдохновение из произошедших терактов, включая тот, что произошёл в Подмосковье.

«Но сейчас всё большее беспокойство вызывает возможность скоординированной атаки здесь на родине, подобной атаке, которую мы видели в российском концертном зале пару недель назад», — цитирует телеканал стенограмму вступительного слова Рэя.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами.