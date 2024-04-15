Ульянов: Запад открыл путь к ближневосточному кризису, не восстановив сделку по атому

Текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке стало возможным из-за отказа Запада от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом в своём Telegram-канале написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Был шанс избежать этого. Запад открыл путь к нынешним событиям», — говорится в сообщении.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атака на Израиль была необходима, действия были соразмерными и точными.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран атаковал Израиль в рамках неотъемлемого права на самооборону.