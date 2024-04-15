RT в Telegram
Подпишись

Ульянов: Запад открыл путь к ближневосточному кризису, не восстановив сделку по атому

Короткая ссылка
Текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке стало возможным из-за отказа Запада от восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом в своём Telegram-канале написал постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Был шанс избежать этого. Запад открыл путь к нынешним событиям», — говорится в сообщении.

Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что атака на Израиль была необходима, действия были соразмерными и точными.

Кроме того, он подчеркнул, что Иран атаковал Израиль в рамках неотъемлемого права на самооборону.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить