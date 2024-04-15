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Постпред Иравани: Иран атаковал Израиль в рамках неотъемлемого права на самооборону

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Ответный удар Ирана по Израилю был нанесён исключительно в рамках неотъемлемого права на самооборону.

С таким заявлением выступил постпред исламской республики Амир Саид Иравани.

«Удары были осуществлены исключительно в рамках неотъемлемого права Ирана на самооборону, изложенного в Уставе Организации Объединённых Наций и признанного международным правом», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк в эфире RT выразил мнение, что Иран занимает оборонительную позицию в ситуации на Ближнем Востоке.

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