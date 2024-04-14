Экс-сенатор США Блэк: Иран занимает оборонительную позицию

Американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк в эфире RT выразил мнение, что Иран занимает оборонительную позицию в ситуации на Ближнем Востоке.

«Иран предупреждал... заранее про дроны — явно Иран не хочет быть инициатором войны, но люди видят в Иране агрессора и страну под диктатурой. Всё не так просто: Иран лишь обороняется. У них нет военных целей в отличие от Израиля», — заявил он.

Блэк выразил мнение, что израильская армия «сама по себе очень слаба», в связи с чем ей «так важна американская поддержка».



Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннет в эфире RT привёл три варианта развития событий после атаки Ирана на Израиль.