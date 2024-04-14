RT в Telegram
Подпишись

Бывший офицер армии США привёл три варианта развития событий на Ближнем Востоке

Короткая ссылка
Бывший офицер армии США Скотт Беннет в эфире RT привёл три варианта развития событий после атаки Ирана на Израиль.
Бывший офицер армии США привёл три варианта развития событий на Ближнем Востоке
  • AP

Беннет отметил, что ситуация может быть урегулирована или же Израиль пойдёт на ответные действия, а затем Тегеран отреагирует ещё более разрушительно.

«Либо Израиль задействует сценарий войны Судного дня — организует взрывы и нападения в Америке или, возможно, в Европе и попытается обвинить в этом Иран. Питая при этом иллюзии, что Америку и Европу удастся обмануть или подтолкнуть к войне против Ирана», — заявил он.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало Иран как «величайшую угрозу» региональной стабильности и мировому порядку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить