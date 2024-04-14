Бывший офицер армии США привёл три варианта развития событий на Ближнем Востоке

Бывший офицер армии США Скотт Беннет в эфире RT привёл три варианта развития событий после атаки Ирана на Израиль.

Беннет отметил, что ситуация может быть урегулирована или же Израиль пойдёт на ответные действия, а затем Тегеран отреагирует ещё более разрушительно.

«Либо Израиль задействует сценарий войны Судного дня — организует взрывы и нападения в Америке или, возможно, в Европе и попытается обвинить в этом Иран. Питая при этом иллюзии, что Америку и Европу удастся обмануть или подтолкнуть к войне против Ирана», — заявил он.

Ранее Министерство иностранных дел Израиля охарактеризовало Иран как «величайшую угрозу» региональной стабильности и мировому порядку.