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Совбез: Запад поощряет хакерские атаки на Россию

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Атаки хакерских группировок на Россию пользуются поддержкой в странах Запада, которые и сами используют компьютерные технологии для нанесения ей ущерба.
Совбез: Запад поощряет хакерские атаки на Россию
  • Gettyimages.ru

Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев.

По его словам, такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность, используются криминальным сообществом в России и за её пределами. И в случаях, когда они направлены против страны, — их поощряют власти США, Британии и подконтрольных им государств.

В середине марта в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве сообщали о кибератаках на столичную систему ДЭГ, поступавших из США и Великобритании.

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