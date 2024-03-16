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Ковалев: кибератаки на московскую систему ДЭГ происходят из США и Британии

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Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев заявил, что кибератаки на московскую систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ) поступают из США и Великобритании.
Ковалев: кибератаки на московскую систему ДЭГ происходят из США и Британии
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Он отметил, что атаки происходят с использованием в том числе так называемых ботнет сетей.

«Это сети, условно, находящиеся в России, но их можно купить из любой страны. Мы видим, что большая часть серверов, откуда атаки приходят, во всяком случае, так мы их фиксируем, находятся в США и Великобритании», — цитирует его ТАСС.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что с начала выборов было заблокировано 160 тыс. хакерских атак на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

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