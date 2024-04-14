Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник
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Об этом она рассказал РИА Новости.
«Ещё более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — отметила Захарова.
Представитель МИД России отметила, что Швейцария предала тезис о своей нейтральности присоединением к западным санкциям, попытками выработать механизм для конфискации находящихся в стране госактивов России и другими шагами.
Ранее Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну.
11 апреля швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету. По словам политической силы, последние действия швейцарских властей привели к тому, что «Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство».