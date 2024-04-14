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Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала швейцарскую сторону о потере Швейцарией доверия в качестве международного посредника из-за действий Берна.
Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Об этом она рассказал РИА Новости.

«Ещё более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — отметила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что Швейцария предала тезис о своей нейтральности присоединением к западным санкциям, попытками выработать механизм для конфискации находящихся в стране госактивов России и другими шагами.

Ранее Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну.

11 апреля швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету. По словам политической силы, последние действия швейцарских властей привели к тому, что «Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство».

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