Захарова: Россия предупреждала, что Берн теряет доверие как посредник

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия предупреждала швейцарскую сторону о потере Швейцарией доверия в качестве международного посредника из-за действий Берна.

Об этом она рассказал РИА Новости.

«Ещё более года назад предупреждали Берн, что продолжение этой деструктивной линии чревато утратой нашего доверия к конфедерации как добросовестному посреднику в международных делах», — отметила Захарова.

Представитель МИД России отметила, что Швейцария предала тезис о своей нейтральности присоединением к западным санкциям, попытками выработать механизм для конфискации находящихся в стране госактивов России и другими шагами.

Ранее Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну.

11 апреля швейцарская партия «Демократический союз центра» (UDC) призвала к возвращению государства к строгому нейтралитету. По словам политической силы, последние действия швейцарских властей привели к тому, что «Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство».