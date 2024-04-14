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Захарова: Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью из Швейцарии в другую страну.
Захарова: Россия ставит вопрос о переносе женевских дискуссий по Закавказью
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД России

Как она рассказала РИА Новости, данную тему российская сторона уже переводит в практическую плоскость.

Уточняется, что вопрос о переносе международного форума, призванного обеспечить предсказуемость ситуации в регионе, а также поддержание диалога Абхазии и Южной Осетии с Грузией, связан с потерей Швейцарией доверия как посредника в международных делах.

По её словам, на роль новой площадки для дискуссий претендуют уже ряд государств, причём «некоторые из них уже дали согласие предоставить свою территорию для проведения регулярных заседаний».

Ранее крупнейшая партия в Швейцарии, «Демократический союз центра» (UDC), призвала к возвращению страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах. По её заявлению, последние действия страны привели к тому, что «Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство».

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