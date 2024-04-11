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Крупнейшая партия Швейцарии призвала вернуться к строгому нейтралитету

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Крупнейшая партия в Швейцарии, «Демократический союз центра» (UDC), призвала к возвращению страны к строгому нейтралитету во всех конфликтах.
Крупнейшая партия Швейцарии призвала вернуться к строгому нейтралитету
  • РИА Новости

Об этом UDC сообщает на своём сайте.

Как сказано в пресс-релизе, непонятны попытки ослабить нейтралитет: сближение с Североатлантическим альянсом, одностороннее возобновление санкций Евросоюза, участие в Совбезе ООН, косвенные поставки оружия воюющим сторонам.

«Следствием такой разносторонней внешней политики стало то, что Швейцария больше не воспринимается как нейтральное государство», — говорится в документе.

Отмечается, что необходимо «нажать на экстренный тормоз» и восстановить нейтралитет страны.

9 апреля партия «Демократический союз центра» потребовала выхода страны из Совета Европы в связи с решением ЕСПЧ оштрафовать Берн за нарушение экологических обязательств.

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