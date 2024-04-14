Байден обсуждает атаку Ирана на Израиль с командой по нацбезопасности
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
«Президент США Джо Байден сейчас встречается со своей командой по национальной безопасности в ситуационном зале Белого дома, чтобы оценить атаку Ирана на Израиль», — говорится в материале.
Ранее Израиль и США подтвердили запуск Ираном беспилотников.
В самом Иране также подтвердили запуск БПЛА в сторону Израиля и анонсировали удар ракетами.
Также в США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль.