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В США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль

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Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что атака Ирана на Израиль, скорее всего, будет продолжаться несколько часов.

Об этом она сообщила в письменном заявлении в связи с запуском Ираном беспилотников.

«Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов», — цитирует её ТАСС.

Она также добавила, что Соединённые Штаты поддержат Израиль в данной ситуации.

Ранее Израиль и США подтвердили запуск Ираном беспилотников.

В самом Иране также подтвердили запуск БПЛА в сторону Израиля и анонсировал удар ракетами.

До этого издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

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