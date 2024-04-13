В США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль
Об этом она сообщила в письменном заявлении в связи с запуском Ираном беспилотников.
«Это нападение, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких часов», — цитирует её ТАСС.
Она также добавила, что Соединённые Штаты поддержат Израиль в данной ситуации.
Ранее Израиль и США подтвердили запуск Ираном беспилотников.
В самом Иране также подтвердили запуск БПЛА в сторону Израиля и анонсировал удар ракетами.
До этого издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.