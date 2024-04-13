В Израиле подтвердили запуск Ираном беспилотников
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.
«Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой», — говорится в заявлении.
В израильской армии утверждают, что ведут мониторинг всех целей.
Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.
При этом телеканал Al Arabiya заявлял, что большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака.