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В Израиле подтвердили запуск Ираном беспилотников

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Израильская армия подтвердила запуск Ираном беспилотников в сторону Израиля.
В Израиле подтвердили запуск Ираном беспилотников
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

«Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону Израиля. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и постоянно следит за оперативной обстановкой», — говорится в заявлении.

В израильской армии утверждают, что ведут мониторинг всех целей.

Ранее издание The Jerusalem Post сообщило, что Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля.

При этом телеканал Al Arabiya заявлял, что большое число иранских беспилотников пересекло воздушное пространство на юге Ирака.

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