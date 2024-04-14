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Военная хроника спрогнозировала возможный массовый ракетный удар по Израилю

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Военная хроника заявила, что атака беспилотников может оказаться лишь прелюдией к массовой ракетной атаке по Израилю.

«Кульминация иранской атаки на Израиль наступит значительно позже (если вообще наступит). Ударный потенциал КСИР годами был сосредоточен главным образом вокруг ракетного вооружения», — указывается в материале.

Военная хроника отмечает, что беспилотники «могут стать лишь прелюдией к их применению».

«Тогда и станет понятен масштаб атаки, а с ним и серьёзность намерений Ирана», — добавляется в анализе.

Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника писал, что Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю.

Вместе с этим в США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль.

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