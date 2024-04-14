Военная хроника спрогнозировала возможный массовый ракетный удар по Израилю
«Кульминация иранской атаки на Израиль наступит значительно позже (если вообще наступит). Ударный потенциал КСИР годами был сосредоточен главным образом вокруг ракетного вооружения», — указывается в материале.
Военная хроника отмечает, что беспилотники «могут стать лишь прелюдией к их применению».
«Тогда и станет понятен масштаб атаки, а с ним и серьёзность намерений Ирана», — добавляется в анализе.
Ранее портал Axios со ссылкой на израильского чиновника писал, что Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю.
Вместе с этим в США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль.