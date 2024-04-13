Axios: Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю

Иран принял решение запустить по Израилю не десятки, а сотни ударных беспилотников.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленное израильское официальное лицо.

«Иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», — отмечается в заявлении.

Также два израильских чиновника заявили порталу, что израильский план состоит в том, чтобы перехватить большинство беспилотников за пределами воздушного пространства Израиля с помощью США и других стран.

Ранее в США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль.