Axios: Иран запустил сотни ударных беспилотников по Израилю
Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленное израильское официальное лицо.
«Иранская атака включает в себя «сотни ударных дронов», — отмечается в заявлении.
Также два израильских чиновника заявили порталу, что израильский план состоит в том, чтобы перехватить большинство беспилотников за пределами воздушного пространства Израиля с помощью США и других стран.
Ранее в США спрогнозировали многочасовую атаку Ирана на Израиль.