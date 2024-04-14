Армия Израиля заявила об ударах по Ливану

Военные Израиля нанесли удары по объектам организации «Хезболла» в Ливане.

По заявлению армейской пресс-службы, это стало ответом на запуск БПЛА в израильскую сторону.

Как указали в израильской армии, дроны запускались в направлении населённых пунктов Кфар-Блюм и Ханита.

«В ответ истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлы» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль и США подтвердили запуск Ираном беспилотников.

В самом Иране также подтвердили запуск БПЛА в сторону Израиля и анонсировали удар ракетами.