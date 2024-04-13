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Британские ВМС сообщили об инциденте с судном у побережья Фуджейры в ОАЭ

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Инцидент произошёл в 50 морских милях к северо-востоку от Фуджейры в Объединённых Арабских Эмиратах.
Британские ВМС сообщили об инциденте с судном у побережья Фуджейры в ОАЭ
  • Gettyimages.ru
  • © Creative-Family

Как сообщил на своей странице в социальной сети X Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), судно «было захвачено региональными властями».

Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. При этом сам инцидент помечен как «подъём на борт судна».

Ранее UKMTO сообщил, что получил данные о нападении на судно в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

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