Британские ВМС сообщили об инциденте с судном у побережья Фуджейры в ОАЭ
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Как сообщил на своей странице в социальной сети X Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), судно «было захвачено региональными властями».
Какие-либо подробности произошедшего в сообщении не приводятся. При этом сам инцидент помечен как «подъём на борт судна».
Ранее UKMTO сообщил, что получил данные о нападении на судно в 60 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда.