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UKMTO сообщило, что получило данные о нападении на судно у порта Ходейда

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В Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС заявили о нападении на судно в 60 морских милях (111,1 км) к юго-западу от йеменского порта Ходейда.

Об этом ведомство сообщает в социальной сети X.

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене», — сказано в заявлении.

Отмечается, что первую ракету перехватили силы коалиции, вторая упала в воду на расстоянии от судна.

Инцидент классифицируется как нападение.

Судно и экипаж не пострадали.

Проводится расследование.

1 апреля UKMTO сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.

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