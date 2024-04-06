UKMTO сообщило, что получило данные о нападении на судно у порта Ходейда
Об этом ведомство сообщает в социальной сети X.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 60 морских милях к юго-западу от Ходейды в Йемене», — сказано в заявлении.
Отмечается, что первую ракету перехватили силы коалиции, вторая упала в воду на расстоянии от судна.
Инцидент классифицируется как нападение.
Судно и экипаж не пострадали.
Проводится расследование.
1 апреля UKMTO сообщил о нападении неизвестных на судно у побережья Йемена.