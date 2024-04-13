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Экс-посла США в Боливии осудили на 15 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы

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Суд в США приговорил бывшего американского посла в Боливии Мануэля Рочу к 15 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Кубы.

Об этом сообщает телеканал CNN, пишет ТАСС.

По данным канала, Роча работал на кубинское правительство на протяжении более 40 лет.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что спецслужбы США, вопреки собственным законам, используют журналистов как своих агентов.

26 марта Московский городской суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу обвинённому в шпионаже американскому журналисту Эвану Гершковичу.

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