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Захарова: США используют журналистов как своих агентов

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Спецслужбы США, вопреки собственным законам, используют журналистов как своих агентов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в годовщину задержания обвиняемого в шпионаже американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Захарова: США используют журналистов как своих агентов
  • РИА Новости

Так она прокомментировала один из выпусков издания в марте, где почти вся передовица выглядит пустой.

«И только чёрно-белое лицо задержанного по подозрению в шпионаже, пойманного с поличным гражданина США Эвана Гершковича с фразой «Здесь мог быть его репортаж», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, Гершкович мог бы писать об обстрелах российских городов неонацистским режимом, но вместо этого занимался шпионской деятельностью.

«Не исключаю, кстати, что так американское издание высказало своё негодование в адрес американских спецслужб, которые, вопреки законам США, продолжают использовать журналистов в качестве своих агентов», — добавила она.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты готовят России новое предложение по обмену задержанных в России американцев Пола Уилана и Эвана Гершковича.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация поддерживает контакты с властями России на тему возможного обмена заключёнными.

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